Sanremo 2021 | la scaletta della prima serata

(Di martedì 2 marzo 2021) Questa sera, martedì 2 marzo parte la 71° edizione del FestivalCanzone Italiana Parte questa sera, martedì 2 marzo la 71° edizione del FestivalCanzone Italiana. Unstrano e inconsueto e soprattutto, purtroppo senza pubblico. Stasera alle 20.40 su Rai Uno si accenderanno comunque i riflettori sul palco dell’Ariston con Amadeus impegnato a questa esperienza al cubo con l’amico e compagno d’avventura Fiorello. Oggi, come annunciato ci saranno due degli ospiti “fissi”, Achille Lauro (per cui c’è molta attesa per i suoi “quadri” così definiti dal conduttore) e Zlatan Ibrahimovic, mentre co – conduttrice Matilda De Angelis. Il Festival riparte da dove è finito: il vincitorepassata edizione, Diodato darà il via alla rassegna con “Fai Rumore”. Spazio anche a Loredana Berté che canterà il suo nuovo ...