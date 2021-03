Sanremo 2021 | conduttrici e ospiti serata per serata

Leggi su dituttounpop

(Di martedì 2 marzo 2021), ecco lee glisera per sera dal 2 marzo al 6 marzo su Rai 1 Un mese dopo rispetto alla solita collocazione di febbraio, la macchina diè pronta a debuttare da martedì 2 marzo, comprendo l’intera settimana fino a sabato 6 marzo in cui scopriremo il vincitore. Sappiamo già da un anno che la settantunesima edizione disarà condotta da Amadeus, anche nelle vesti di direttore artistico, con la sua spalla preferita: Fiorello. In questa edizione ci saranno ben 26 cantanti in gara, che si esibiranno in due serate, tredici per le prime due serate, ai quali si aggiungono le otto nuove proposte, anche loro divisi in due serate. Sappiamo anche che Achille Lauro e Zlatan Ibrahimovic sarannofissi di ...