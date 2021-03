Roma. ‘Ti taglio il viso’ e minacciava le commesse: ecco come il ladro ‘arrotondava’ il reddito di cittadinanza (Di martedì 2 marzo 2021) Un cappellino nero, una mascherina nera e un taglierino in mano: questo l’identikit di un 55enne Romano che ha minacciato almeno 12 commesse per commettere il furto. Le rapine venivano messe a segno sempre nello stesso modo, l’uomo impugnava il taglierino (giallo e nero) e poi minacciava le dipendenti del negozio (solo le donne) dicendogli: “ Ti taglio il viso”. Che potesse trattarsi di C.R, 55enne Romano, gli agenti del commissariato Appio diretto da Pamela De Giorgi lo hanno sospettato dal momento in cui hanno visionato le immagini di videosorveglianza dei vari esercizi commerciali. Gli agenti infatti hanno subito ipotizzato che il rapinatore potesse essere uomo sottoposto agli arresti domiciliari, con obbligo di firma presso il loro stesso ufficio. La certezza, però, l’hanno avuta ieri quando il ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 2 marzo 2021) Un cappellino nero, una mascherina nera e un taglierino in mano: questo l’identikit di un 55enneno che ha minacciato almeno 12per commettere il furto. Le rapine venivano messe a segno sempre nello stesso modo, l’uomo impugnava il taglierino (giallo e nero) e poile dipendenti del negozio (solo le donne) dicendogli: “ Tiil viso”. Che potesse trattarsi di C.R, 55enneno, gli agenti del commissariato Appio diretto da Pamela De Giorgi lo hanno sospettato dal momento in cui hanno visionato le immagini di videosorveglianza dei vari esercizi commerciali. Gli agenti infatti hanno subito ipotizzato che il rapinatore potesse essere uomo sottoposto agli arresti domiciliari, con obbligo di firma presso il loro stesso ufficio. La certezza, però, l’hanno avuta ieri quando il ...

