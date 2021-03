Pioli “Ibra è grande campione ma nostro leader è il gioco” (Di martedì 2 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Le partite sono tutte importanti e anche diverse, per me poter scegliere tra grandi giocatori è una fortuna: l'ho fatto domenica e lo farò anche domani, scegliendo gli uomini più adatti per poter dare continuità alla nostra prestazione a Roma”. Così il tecnico del Milan, Stefano Pioli, alla vigilia della sfida di campionato con l'Udinese. “Leao? Sono molto soddisfatto, non va coccolato o aiutato perchè mentalmente è pronto, domani ha grandi possibilità di giocare dall'inizio – ha aggiunto il mister rossonero, che in attacco dovrà fare a meno di Ibrahimovic e Mandzukic – Ibra è un grande campione ma il nostro leader, come successo domenica all'Olimpico, deve essere il nostro gioco”. “Da marzo a maggio si decidono le ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) MILANO (ITALPRESS) – “Le partite sono tutte importanti e anche diverse, per me poter scegliere tra grandi giocatori è una fortuna: l'ho fatto domenica e lo farò anche domani, scegliendo gli uomini più adatti per poter dare continuità alla nostra prestazione a Roma”. Così il tecnico del Milan, Stefano, alla vigilia della sfida di campionato con l'Udinese. “Leao? Sono molto soddisfatto, non va coccolato o aiutato perchè mentalmente è pronto, domani ha grandi possibilità di giocare dall'inizio – ha aggiunto il mister rossonero, che in attacco dovrà fare a meno dihimovic e Mandzukic –è unma il, come successo domenica all'Olimpico, deve essere il”. “Da marzo a maggio si decidono le ...

