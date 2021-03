Piacenza d’Adige Incidente in via Badia | morto un uomo di 75 anni

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 2 marzo 2021) Drammatico sinistro stradale martedì mattina a, nel Padovano. Nell’impatto ha perso la vita undi 75. I Pompieri sono intervenuti in vialungo la SP 91 per lo scontro tra un furgone e un trattore. A perdere la vita l’autista del mezzo commerciale. I pompieri arrivati da Este e Rovigo con l’autogrù e hanno messo in sicurezza i mezzi. Nonostante i soccorsi il medico del Suem, ha dovuto dichiarare la morte dell’di 75alla guida del furgone. Illeso l’agricoltore alla guida del trattore. I Carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica del sinistro.