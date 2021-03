Perché De Laurentiis chiede un altro rinvio per Juventus-Napoli

Leggi su serieanews

(Di martedì 2 marzo 2021) Deve ancora essere fissata la data del recupero di, gara non disputata lo scorso 4 ottobre: nuova richiesta di DeLa partita infinita potrebbe non disputarsi neanche il 17 marzo. E’ questa la data in cui si dovrebbe giocare, gara non disputata lo scorso 4 ottobre. Uno slot lasciato libero dall’eliminazione degli Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.