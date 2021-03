Pd: Borghi, ‘da Conte lezione sbagliata, da noi Fregoli non trova casa’ (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Vede, professor Conte, se questa è la sua prima lezione da leader di un partito che si propone di allearsi con noi, è proprio una lezione sbagliata”; “il suo ‘populismo sano” del suo primo governo, così come il ‘sovranismo gentile” sostenuto da Di Maio prima di ribattezzarsi ‘moderato e liberale” (Piero Gobetti da lassù si eserciti nella pratica del perdono…) non appartiene in alcun modo al nostro perimetro di azione”. Lo scrive su Facebook Enrico Borghi, della presidenza del Gruppo del Pd alla Camera. “Lasci stare la pretesa di superiorità morale e di lezione di etica. Non solo perchè il Pd non è ‘il partito delle lobby”, ma è una comunità di milioni di donne e di uomini con una loro Storia di impegno e di passione al servizio delle loro comunità, che ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 2 marzo 2021) Roma, 2 mar (Adnkronos) – “Vede, professor, se questa è la sua primada leader di un partito che si propone di allearsi con noi, è proprio una”; “il suo ‘populismo sano” del suo primo governo, così come il ‘sovranismo gentile” sostenuto da Di Maio prima di ribattezzarsi ‘moderato e liberale” (Piero Gobetti da lassù si eserciti nella pratica del perdono…) non appartiene in alcun modo al nostro perimetro di azione”. Lo scrive su Facebook Enrico, della presidenza del Gruppo del Pd alla Camera. “Lasci stare la pretesa di superiorità morale e didi etica. Non solo perchè il Pd non è ‘il partito delle lobby”, ma è una comunità di milioni di donne e di uomini con una loro Storia di impegno e di passione al servizio delle loro comunità, che ...

borghi_claudio : Breve stotia triste dei titolisti della nostra stampa: Da noi assembramento assassino, a Parigi 'si godono il sole' - borghi_claudio : Per cambiare un po' discorso da #Milano. Parliamo di Napoli. Vi ricordate le folle oceaniche per la morte di Marado… - borghi_claudio : Ricordo che l''aumento del 40% dei contagi' è buono per farci i titoli ma stiamo parlando di una grandezza che va d… - _Eco___ : @NonVaccinato @borghi_claudio E chi fa campagna ovunque da mane a sera e pure quando dorme di non si sa quale vax e… - FirenzePost : Borghi (Pd) attacca Conte e il M5S, da noi Fregoli non trova casa -