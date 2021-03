PA, Funzione Pubblica assegna punteggio massimo a Relazione e Piano ENEA su performance (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Dipartimento della Funzione Pubblica (Dfp) promuove l’ENEA assegnando ai documenti del ciclo della performance dell’Agenzia il punteggio più alto rispetto a tutte le amministrazioni pubbliche di sua competenza. Nello specifico – si legge in una nota – la Relazione sulla performance 2019 dell’ENEA, il documento che rendiconta le attività in termini di obiettivi e risultati, ha ricevuto un punteggio di 83/100 rispetto alla media di 62/100 delle 82 pubbliche amministrazioni afferenti al Dfp. “La Funzione Pubblica ha sottolineato la chiarezza e la completezza dei nostri documenti legati alla performance, evidenziando tra i punti di forza anche la coerenza ... Leggi su quifinanza (Di martedì 2 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Dipartimento della(Dfp) promuove l’ndo ai documenti del ciclo delladell’Agenzia ilpiù alto rispetto a tutte le amministrazioni pubbliche di sua competenza. Nello specifico – si legge in una nota – lasulla2019 dell’, il documento che rendiconta le attività in termini di obiettivi e risultati, ha ricevuto undi 83/100 rispetto alla media di 62/100 delle 82 pubbliche amministrazioni afferenti al Dfp. “Laha sottolineato la chiarezza e la completezza dei nostri documenti legati alla, evidenziando tra i punti di forza anche la coerenza ...

FunzPub : #RecoveryPlan, al via il gruppo di lavoro della funzione pubblica presieduto da @renatobrunetta. Un team di esperti… - libellula58 : RT @RaffaAngela: Caro giudice emerito della Corte Costituzionale ed ex Ministro per la funzione pubblica, Sabino Cassese, scrivo la present… - Alessan04138070 : RT @RaffaAngela: Caro giudice emerito della Corte Costituzionale ed ex Ministro per la funzione pubblica, Sabino Cassese, scrivo la present… - franco_dimuro : RT @RaffaAngela: Caro giudice emerito della Corte Costituzionale ed ex Ministro per la funzione pubblica, Sabino Cassese, scrivo la present… - mickycaruso : RT @RaffaAngela: Caro giudice emerito della Corte Costituzionale ed ex Ministro per la funzione pubblica, Sabino Cassese, scrivo la present… -