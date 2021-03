Nuovo Dpcm, sarà più pesante dei precedenti: restrizioni e chiusure (Di martedì 2 marzo 2021) Non sarà il presidente del Consiglio Mario Draghi ma i ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, a illustrare il Nuovo Dpcm con le misure contro la pandemia (LA BOZZA), in una conferenza stampa alle ore 18:45 a Palazzo Chigi. All'incontro con i giornalisti parteciperanno anche il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Lo ha annunciato in una nota di Palazzo Chigi I divieti e le restrizioni del Nuovo Dpcm saranno validi dal 6 marzo resteranno in vigore anche a Pasqua e Pasquetta con una scadenza prevista per il 6 aprile. Il testo è stato messo a punto dopo un incontro del premier Draghi con diversi ministri, i membri del Comitato ... Leggi su howtodofor (Di martedì 2 marzo 2021) Nonil presidente del Consiglio Mario Draghi ma i ministri per gli Affari regionali e della Salute, Mariastella Gelmini e Roberto Speranza, a illustrare ilcon le misure contro la pandemia (LA BOZZA), in una conferenza stampa alle ore 18:45 a Palazzo Chigi. All'incontro con i giornalisti parteciperanno anche il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli. Lo ha annunciato in una nota di Palazzo Chigi I divieti e ledelsaranno validi dal 6 marzo resteranno in vigore anche a Pasqua e Pasquetta con una scadenza prevista per il 6 aprile. Il testo è stato messo a punto dopo un incontro del premier Draghi con diversi ministri, i membri del Comitato ...

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Conferenza stampa Dpcm senza Draghi/ Diretta video con Gelmini, Speranza e Brusaferro Alle ore 18.45 nel cortile di Palazzo Chigi il Governo Draghi presenta alla nazione in conferenza stampa il nuovo Dpcm con tutte le regole anti - Covid che varranno dal 6 marzo prossimo fino al 6 aprile (compreso dunque le feste di Pasqua e Lunedì dell'Angelo): la diretta video streaming sarà garantita ...

Covid, Toti: scuole chiuse con 250contagi ogni 100mila abitanti Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, a Oggi e un altro giorno su RaiUno dopo il vertice con i ministri sul nuovo Dpcm. 'Per il momento noi in Liguria le scuole le abbiamo ...

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE Toscana coronavirus, Giani e Nardella sperano di restare arancioni La Toscana resterà arancione anche la prossima settimana. Lo prevedono, con qualche cautela, il presidente della Regione Eugenio Giani e il sindaco di Firenze Dario Nardella. "In attesa della valutazi ...

Nuovo Dpcm, Villani (Cts): "Misure zone rosse non riguarderanno solo scuole" “Nelle aree rosse credo che verranno prese dei provvedimenti che interesseranno un po' tutti gli ambiti della società. Si tratta di decisioni politiche, da tecnici possiamo solo far presente la situaz ...

