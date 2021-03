Nuovo Dpcm e variante inglese, siamo in ritardo? Gli aggiornamenti in diretta con Peter Gomez (Di martedì 2 marzo 2021) Dal vertice Governo-Regioni arrivano le nuove regole anti-Covid che Mario Draghi firmerà in giornata. Gli aggiornamenti in diretta con il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez e il giornalista Daniele Fiori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) Dal vertice Governo-Regioni arrivano le nuove regole anti-Covid che Mario Draghi firmerà in giornata. Gliincon il direttore del Fattoquotidiano.ite il giornalista Daniele Fiori. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Agenzia_Ansa : In arrivo il nuovo Dpcm con le regole fino a Pasqua. Ecco le misure in pillole #ANSA - Agenzia_Ansa : Riunione Draghi-ministri-Cts sul nuovo dpcm. Scuole chiuse in zone rosse #ANSA - sole24ore : Nuovo Dpcm in arrivo entro martedì con le regole anti-covid valide fino a Pasqua - Lucrezi97533276 : Sarà il ministro della salute #Speranza insieme alla ministra per gli affari regionali #Gelmini , ad illustrare il… - fabiopi1000 : Nuovo Dpcm e variante inglese. Siamo in ritardo? -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo Dpcm Covid, conferenza stampa Gelmini - Speranza alle 18.45 Il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini e il ministro della Salute Roberto Speranza terranno una conferenza stampa a Palazzo Chigi alle 18.45 per illustrare i contenuti del nuovo Dpcm. All'incontro con i giornalisti parteciperanno il presidente dell'Istituto superiore di Sanità, Silvio Brusaferro, e il presidente del Consiglio superiore di sanità, Franco Locatelli.

Covid, Toti: scuole chiuse con 250contagi ogni 100mila abitanti Lo ha detto Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria, a Oggi e un altro giorno su RaiUno dopo il vertice con i ministri sul nuovo Dpcm."Per il momento noi in Liguria le scuole le abbiamo ...

Nuovo Dpcm, resta il nodo scuola: «Aule chiuse nelle zone rosse» Il Sole 24 ORE Nuovo Dpcm e variante inglese, siamo in ritardo? Gli aggiornamenti in diretta con Peter Gomez Dal vertice Governo-Regioni arrivano le nuove regole anti-Covid che Mario Draghi firmerà in giornata. Gli aggiornamenti in diretta con il direttore del Fattoquotidiano.it Peter Gomez e il giornalista ...

Scuola, M5S: ‘Governo difenda istruzione in DPCM’ Riceviamo e pubblichiamo un comunicato inviatoci dall'Ufficio Stampa del Movimento 5 Stelle (Camera dei Deputati).

