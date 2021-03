Morata: “Chi non crede allo Scudetto non guardi le nostre partite” (Di martedì 2 marzo 2021) Il centravanti spagnolo della Juventus, Alvaro Morata, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0 allo Spezia: “L’importante sono i tre punti, ci mettiamo in una dinamica positiva: quella della vittoria, che deve esserci ogni settimana. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, ci sono ancora tanti punti e noi abbiamo anche una partita da recuperare. Chi conosce il mondo del calcio sa che una vittoria ti dà fiducia e una bella atmosfera nello spogliatoio. Mi mancava il gol e mi mancava un po’ di forza, per tre settimane non ne ho avuta molto. Bisogna restare a disposizione perché siamo tutti contati. Non è una stagione facile: si gioca ogni tre giorni, abbiamo giocatori forti fuori da molto tempo, come Dybala. Non sono scuse: ci sono tanti punti in ballo, chi non ci crede non guardi ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 2 marzo 2021) Il centravanti spagnolo della Juventus, Alvaro, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il 3-0Spezia: “L’importante sono i tre punti, ci mettiamo in una dinamica positiva: quella della vittoria, che deve esserci ogni settimana. Adesso dobbiamo pensare alla prossima partita, ci sono ancora tanti punti e noi abbiamo anche una partita da recuperare. Chi conosce il mondo del calcio sa che una vittoria ti dà fiducia e una bella atmosfera nello spogliatoio. Mi mancava il gol e mi mancava un po’ di forza, per tre settimane non ne ho avuta molto. Bisogna restare a disposizione perché siamo tutti contati. Non è una stagione facile: si gioca ogni tre giorni, abbiamo giocatori forti fuori da molto tempo, come Dybala. Non sono scuse: ci sono tanti punti in b, chi non cinon...

