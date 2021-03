Max Gazzè, chi sono i cinque figli: Samuele, Bianca, Emily, Silvia e Guglielmo (Di martedì 2 marzo 2021) Nella vita privata di Max Gazzè, un posto in prima linea spetta al suo ruolo di padre, orgoglioso e fiero dei cinque figli di cui, talvolta, ha parlato ai microfoni della stampa italiana. L’artista romano, classe 1967, li ha avuti da relazioni diverse ed è profondamente legato a loro. I primi tre, Samuele, Bianca ed Emily, sono nati dall’unione con Maria Salvucci, con cui Gazzè è stato sposato per ben 15 anni, dal 1995 al 2010. Gli altri due figli del cantautore, Silvia e Guglielmo, sono nati dopo il divorzio dall’ex moglie, la prima nel 2013 e l’ultimo nel 2016. Max Gazzè, chi sono i cinque ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 2 marzo 2021) Nella vita privata di Max, un posto in prima linea spetta al suo ruolo di padre, orgoglioso e fiero deidi cui, talvolta, ha parlato ai microfoni della stampa italiana. L’artista romano, classe 1967, li ha avuti da relazioni diverse ed è profondamente legato a loro. I primi tre,ednati dall’unione con Maria Salvucci, con cuiè stato sposato per ben 15 anni, dal 1995 al 2010. Gli altri duedel cantautore,nati dopo il divorzio dall’ex moglie, la prima nel 2013 e l’ultimo nel 2016. Max, chi...

