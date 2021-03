Lotta scudetto, De Zerbi: «Milan propositivo, Inter forte. Ma occhio alla Juventus» (Di martedì 2 marzo 2021) Roberto De Zerbi fa le carte per la Lotta scudetto tra Inter, Milan e Juventus Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla Lotta scudetto. «Contro il Sassuolo sia Inter che Milan hanno giocato bene. Il Milan è sempre propositivo, l’Inter è una squadra forte, giunge da un secondo posto in campionato e da una finale di Europa League. Io però starei attento anche alla Juventus. Vi spiego il motivo: quando il Manchester City viaggiava a rallentatore è perché gli mancavano diversi pezzi nello scacchiere, ora che li ha ripresi è tornato ad ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 2 marzo 2021) Roberto Defa le carte per latraRoberto De, allenatore del Sassuolo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla. «Contro il Sassuolo siachehanno giocato bene. Ilè sempre, l’è una squadra, giunge da un secondo posto in campionato e da una finale di Europa League. Io però starei attento anche. Vi spiego il motivo: quando il Manchester City viaggiava a rallentatore è perché gli mancavano diversi pezzi nello scacchiere, ora che li ha ripresi è tornato ad ...

Roberto De Zerbi fa le carte per la lotta scudetto tra Inter, Milan e Juventus Roberto De Zerbi, allenatore del Sassuolo, sulle pagine de La Gazzetta dello Sport ha detto la sua sulla lotta scudetto. "Contro il Sassuolo sia Inter che ...

