Lo Sputnik V inizia a piacere

(Di martedì 2 marzo 2021) Accolto all'inizio con scetticismo in Occidente, il vaccino sviluppato in Russia è sempre più richiesto, ma per ora non è autorizzato nell'Unione Europea

... senza attendere l'Ema, l'uso del vaccino russoV . Ma come è potuto accadere che un Paese ... Da oggi il Paeseun nuovo severo lockdown, proprio mentre Paesi vicini o simili iniziano ad ...... il sì dovrebbe arrivare entro marzo, forse addirittura nei primi giorni del mese cheoggi. '... Poi c'è la patata bollente diV, il vaccino russo che divide l'Europa: chi non lo vuole ...Accolto all'inizio con scetticismo in Occidente, il vaccino sviluppato in Russia è sempre più richiesto, ma per ora non è autorizzato nell'Unione Europea ...MONTEGRIMANO Far vaccinare con lo Sputnik V gli 8mila frontalieri che, ogni giorno, vanno a lavorare dall’Italia a San Marino: c’è l’accordo, di fatto, tra Titano e ...