“L’assistenza per l’aborto sia affidata anche alle ostetriche come in Francia e Inghilterra. Così più servizi per le donne e meno attese” (Di martedì 2 marzo 2021) In Italia la figura dell’ostetrica, o dell’ostetrico, è associata perlopiù all’immaginario di una gravidanza fisiologica che si conclude nel parto. Ma di recente una petizione intitolata “Aborto: le ostetriche per le donne” chiede che anche in Italia, come in altri Paesi europei quali Francia e Inghilterra, anche le ostetriche possano praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, in particolare con metodo farmacologico. Una richiesta sottoscritta, oltre che da ostetriche, anche da altre figure professionali incluse molte tra ginecologi e ginecologhe, che ha suscitato un acceso dibattito tra favorevoli e contrarie. I vantaggi dell’affidare anche alle ostetriche ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 2 marzo 2021) In Italia la figura dell’ostetrica, o dell’ostetrico, è associata perlopiù all’immaginario di una gravidanza fisiologica che si conclude nel parto. Ma di recente una petizione intitolata “Aborto: leper le” chiede chein Italia,in altri Paesi europei qualilepossano praticare l’interruzione volontaria di gravidanza, in particolare con metodo farmacologico. Una richiesta sottoscritta, oltre che dada altre figure professionali incluse molte tra ginecologi e ginecologhe, che ha suscitato un acceso dibattito tra favorevoli e contrarie. I vantaggi dell’affidare...

clikservernet : “L’assistenza per l’aborto sia affidata anche alle ostetriche come in Francia e Inghilterra. Così più servizi per l… - Noovyis : (“L’assistenza per l’aborto sia affidata anche alle ostetriche come in Francia e Inghilterra. Così più servizi per… - Ulisse0672 : RT @fattoquotidiano: “L’assistenza per l’aborto sia affidata anche alle ostetriche come in Francia e Inghilterra. Così più servizi per le d… - spritz01 : RT @fattoquotidiano: “L’assistenza per l’aborto sia affidata anche alle ostetriche come in Francia e Inghilterra. Così più servizi per le d… - fattoquotidiano : “L’assistenza per l’aborto sia affidata anche alle ostetriche come in Francia e Inghilterra. Così più servizi per l… -

Ultime Notizie dalla rete : L’assistenza per PNRR, Hausemann (Egualia): Quattro pilastri per i progetti del Recovery Fund» Fortune Italia