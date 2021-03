Formazioni ufficiali Juve Spezia | le scelte degli allenatori

(Di martedì 2 marzo 2021) Ledimatch valido per la 25ª giornata del campionato di Serie A 2020/2021: leEcco gli schieramentidi, match valido per la 25ª giornata di Serie A 2020/2021.ntus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Demiral, de Ligt, Alex Sandro; Chiesa, Bentancur, Rabiot, McKennie; Ronaldo, Kulusevski. All. Pirlo(4-3-3): Provedel; Vignali, Marchizza, Erlic, Terzi; Estevez, Leo Sena, Maggiore; Farias, Nzola, Gyasi. All. Italiano Leggi su Calcionews24.com

Ecco di seguito le formazioni ufficiali di Juventus-Spezia, gara valevole per la giornata numero 25 di questa Serie A Juventus-Spezia sarà il primo anticipo di questo turno infrasettimanale di Serie A ...Si apre questa sera la 25esima giornata di Serie A. E visto che Lazio e Torino non sono scese in campo, con la vittoria a tavolino dei biancocelesti, sarà ...