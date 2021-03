Festival di Sanremo | a poche ore dalli’inizio è arrivata la brutta notizia

Leggi su howtodofor

(Di martedì 2 marzo 2021) La cantante è stata trovata in giro per la cittadina ligureore dopo l'inizio del coprifuoco. Ecco il suo racconto: “Mi ha fermato la polizia perché erano le 22.05 e, da Bordighera, sono andata a ritirare gli abiti all'hotel Globo di. Tre macchine della polizia mi hanno inseguito e mi hanno fermata. 'Dove va lei?', mi hanno chiesto…" La città di, in zona rossa, è talmente blindata che anche a una regina della musica italiana non vengono fatti sconti. Orietta Berti, una delle 26 cantanti in gara aldella canzone italiana, è stata inseguita e fermata dalla polizia. “A me sembra di vivere sulla Luna. Non c’è un’anima viva la sera qui”, ha detto la cantante a “La Vita in Diretta”. Domenica sera Orietta è stata fermata da tre volanti della polizia per un controllo perché è stata ...