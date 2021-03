Di Battista: «Tornare per Conte? No grazie. Al governo un assembramento pericoloso» (Di martedì 2 marzo 2021) Conte stellare polare dei 5Stella in naufragio? No, grazie. Alessandro Di Battista, che ha lasciato il movimento grillino a ridosso della fiducia a Draghi, racconta le sue prossime mosse. Non ha lasciato – scrive spiega – per l’assenza dell’ex premier ma per la presenza al governo di un assembramento pericoloso”. Dibba ironizza sulla maxi maggioranza che sostiene l’ex numero uno della Bce. Di Battista: “Rispetto per Conte, ma resto fuori” Poi fa il diplomatico. “Rispetto totale per Conte. Ma io ho lasciato il M5S non per l’assenza (in quel momento) di Conte. Ma per la presenza al governo con Draghi di Berlusconi, Salvini, Bonino, Brunetta, Gelmini etc, etc. Conte sapete bene che l’ho ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 2 marzo 2021)stellare polare dei 5Stella in naufragio? No,. Alessandro Di, che ha lasciato il movimento grillino a ridosso della fiducia a Draghi, racconta le sue prossime mosse. Non ha lasciato – scrive spiega – per l’assenza dell’ex premier ma per la presenza aldi un”. Dibba ironizza sulla maxi maggioranza che sostiene l’ex numero uno della Bce. Di: “Rispetto per, ma resto fuori” Poi fa il diplomatico. “Rispetto totale per. Ma io ho lasciato il M5S non per l’assenza (in quel momento) di. Ma per la presenza alcon Draghi di Berlusconi, Salvini, Bonino, Brunetta, Gelmini etc, etc.sapete bene che l’ho ...

