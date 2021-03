Covid, 27 comuni del Casertano in fascia rossa. Asl: da sindaci misure più rigide (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L’Asl di Caserta ha diramato, tramite i propri distretti territoriali, un alert per 27 comuni del Casertano in cui i contagi da Covid, nella settimana 22-28 febbraio, sono aumentati in modo sensibile superando il tasso di incidenza settimanale previsto dall’ultimo Dpcm (più di 250 contagi ogni 100mila abitanti), tanto da finire nella fascia di contenimento rossa; una situazione che si determina automaticamente grazie ad un algoritmo regionale. Si tratta per la massima parte di comuni di poche migliaia di abitanti, con l’eccezione di Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere. Per tutti i centri della fascia rossa, l’Asl raccomanda l’adozione di prescrizioni più stringenti di quelle previste attualmente a livello regionale ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCaserta – L’Asl di Caserta ha diramato, tramite i propri distretti territoriali, un alert per 27delin cui i contagi da, nella settimana 22-28 febbraio, sono aumentati in modo sensibile superando il tasso di incidenza settimanale previsto dall’ultimo Dpcm (più di 250 contagi ogni 100mila abitanti), tanto da finire nelladi contenimento; una situazione che si determina automaticamente grazie ad un algoritmo regionale. Si tratta per la massima parte didi poche migliaia di abitanti, con l’eccezione di Maddaloni e Santa Maria Capua Vetere. Per tutti i centri della, l’Asl raccomanda l’adozione di prescrizioni più stringenti di quelle previste attualmente a livello regionale ...

Agenzia_Ansa : Covid, Como e Cremona in zona arancione rafforzata. Arancioni anche dieci comuni del Milanese #ANSA - petergomezblog : Covid, i primi due morti positivi alla variante sudafricana in Alto Adige. Cresce il numero di Comuni isolati… - Corriere : Covid Lombardia, «arancione rafforzato», la mappa con tutti i Comuni interessati - histoniumnet : Covid-19, tavolo in Prefettura sulla vaccinazione: 'Priorità ai Comuni in zona rossa' - lancianonews : Covid-19, tavolo in Prefettura sulla vaccinazione: 'Priorità ai Comuni in zona rossa' -