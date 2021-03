Atalanta | riscatto Romero | la Juventus non ha nessuna recompra

(Di martedì 2 marzo 2021) Calciomercato: i nerazzurri sono intenzionati a riscattare Cristian, con lache non avrà alcun diritto diCristianpotrebbe essere riscattato dall’: in totale il costo del cartellino potrebbe essere di 20 milioni. Il difensore sta convincendo tutti con il suo rendimento e ora la Dea potrebbe riscattarlo. L’argentino è arrivato in prestito biennale per 2 milioni di euro il primo anno e altri 2 in caso di qualificazione Champions, più 16 milioni di diritto di. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLASUNEWS 24 Ora la società bergamasca vorrebbe riscattarlo al termine della stagione, come spiega Tuttosport:clausola di, ...

