Aiello | «Ora» | testo e significato della nuova canzone per Sanremo 2021

Non ci va giù leggero (con se stesso) con la sua Ora Aiello, a Sanremo 2021. La canzone scritta durante il lockdown, infatti, è quasi un attacco di rabbia verso la propria stronzaggine e per il rimorso che tormenta ancora per un'occasione mancata, un incontro che poteva essere un amore e invece si era spento dopo una notte di sesso (usato come) ibuprofene, giusto un antidolorifico a lenire una ferita di cuore. Quella notte io e te Sesso ibuprofene Tredici ore in un letto A festeggiare il mio santo Il giorno dopo su un treno che mi portava a casa Nessuno mi aveva detto "devi tornare a scuola" Mi sono perso nel silenzio delle mie paure L'atteggiamento di uno stronzo, invece era terrore E ancora Avevo il cuore malato Ma tu non lo vedevi Mi tenevo le pezze gelide dietro al petto Ci tenevo a mostrarmi come un drago nel ...

