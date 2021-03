WePlay Esports lancia l’Ultimate Weekend Brawl in compartecipazione con DashFight

Leggi su esports247

(Di lunedì 1 marzo 2021) L’azienda specializzata nell’organizzazione di tornei diha stipulato un accordo con il gioco di guerra. L’accordo prevede la collaborazione delle due aziende nella creazione dell’evento nominato Ultimate(UWB), un nuovo combattimento mortale 11 che mette i giocatori l’uno contro l’altro per vincere un premio in denaro. Eugene Shepelev, capo della sezionediha rilasciato una intervista a seguito di questo grande annuncio in cui motiva il perchè della scelta di questo format per questo nuovo evento. Si dice inoltre sicuro sul fatto che sia i giocatori che gli spettatori si divertiranno molto ad assistere a questo evento nel mentre che attendono per l’inizio del ...