Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2021 ore 12 | 30

(Di lunedì 1 marzo 2021)DEL 1 MARZOORE 12.20 FLAVIA DONDOLINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON UN NUOVO APPUNTAMENTO DI ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; TRAFFICO SCORREVOLE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE SUL RACCORDO ANULARE AL MOMENTO NON CI SONO CRITICITA’ DA SEGNALARE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 QUALCHE RALLENTAMENTO PER LAVORI A PARTIRE DA TOR CERVARA, IN IMMISSIONE SUL RACCORDO E SEMPRE PER LAVORI DI MANUTENZIONE SULLAFIUMICINO SI STA IN FILA IN DIREZIONE CENTRO. E’ ATTIVO IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA. RICORDIAMO INVECE CHE IN DIREZIONE RACCORDO RESTA CHIUSO IL VIADOTTO DELLA MAGLIANA TRA LA COLOMBO E VIALE NEWTON. CANTIERI ATTIVI ANCHE SULLA COLOMBO TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E MALAFEDE, IN DIREZIONE OSTIA, ANCHE QUI PRESENTE IL RESTRINGIMENTO DI CARREGGIATA PER QUANTO ...