Ufficiale – Serse Cosmi è il nuovo allenatore del Crotone

(Di lunedì 1 marzo 2021) Adesso èl'arrivo di mistersulla panchina del. I calabresi hanno scelta questa mattina di esonerare Giovanni Stroppa, l'uomo della promozione del.IL COMUNICATOcaption id="attachment 939465" align="alignnone" width="1024"(Getty Images)/caption"Il Football Clubcomunica di aver affidato ala guida tecnica della Prima squadra. Il neo tecnico rossoblù ha firmato un contratto che lo legherà al club pitagorico fino al 30 giugno 2021. Nato a Perugia il 5 maggio 1958, la carriera dadiinizia in serie D, prima nel Pontevecchio e poi all’Arezzo, dove in 3 anni ottiene 2 promozioni portando i toscani in C1. ...

Commenta per primo Ora èCosmi è il nuovo allenatore del Crotone. Lo annuncia il club calabrese, che in mattinata aveva comunicato l'esonero di Giovanni Stroppa. LA NOTA - ' Il Football Club Crotone comunica ...: Giovanni Stroppa non è più l'allenatore del Crotone . Fatale al tecnico la sconfitta casalinga contro il Cagliari nello scontro diretto per la salvezza. A prendere il suo posto è...Rivoluzione in atto a Crotone dove dopo l’esonero di Giovanni Stroppa la dirigenza dei pitagorici ha deciso di affidarsi ufficialmente all’esperienza di Serse Cosmi. Per Giovanni Stroppa è stata ...Tramite un comunicato pubblicato sul proprio sito, il Crotone ha annunciato che sarà Serse Cosmi il sostituto di Giovanni Stroppa sulla panchina del club calabrese. Ecco la nota: “Il Football Club Cro ...