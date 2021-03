Studio Inapp: “Solo 12% giovani si laurea se genitori hanno licenza media” (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – Un figlio di genitori con la laurea ha il 75% di probabilità di laurearsi, uno proveniente da una famiglia con al massimo il diploma il 48%, uno con genitori con la licenza media il 12%, scendiamo poi al 6% nel caso di individui i cui genitori non hanno alcun titolo di studio (in riferimento ad una classe di individui nati tra il 1977 e il 1986). È quanto emerge da uno studio dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche “Istruzione e mobilità intergenerazionale: un’analisi dei dati italiani” pubblicato nel nuovo numero della rivista SINAPPSI dal titolo “L’istruzione fra scelte di policy, modalità di funzionamento e risultati” che sarà presentato nel corso di un evento online il 4 marzo a cui parteciperà con un indirizzo di saluto il Ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi. LO STUDIO Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – Un figlio di genitori con la laurea ha il 75% di probabilità di laurearsi, uno proveniente da una famiglia con al massimo il diploma il 48%, uno con genitori con la licenza media il 12%, scendiamo poi al 6% nel caso di individui i cui genitori non hanno alcun titolo di studio (in riferimento ad una classe di individui nati tra il 1977 e il 1986). È quanto emerge da uno studio dell’Istituto Nazionale per l’Analisi delle Politiche Pubbliche “Istruzione e mobilità intergenerazionale: un’analisi dei dati italiani” pubblicato nel nuovo numero della rivista SINAPPSI dal titolo “L’istruzione fra scelte di policy, modalità di funzionamento e risultati” che sarà presentato nel corso di un evento online il 4 marzo a cui parteciperà con un indirizzo di saluto il Ministro della Pubblica Istruzione, Patrizio Bianchi. LO STUDIO

VOscure : RT @beabri: Stamattina ho letto con molta preoccupazione i dati dell'indagine INAPP: solo il 12% dei figli si laurea se i suoi genitori han… - SergioScicchi : Molto contento per lo studio @inapp_org in prima pagina che conferma un ascensore sociale bloccato per il nostro pa… - rainboyfriends : RT @beabri: Stamattina ho letto con molta preoccupazione i dati dell'indagine INAPP: solo il 12% dei figli si laurea se i suoi genitori han… - PossibileParigi : RT @beabri: Stamattina ho letto con molta preoccupazione i dati dell'indagine INAPP: solo il 12% dei figli si laurea se i suoi genitori han… - edoardoqu : RT @beabri: Stamattina ho letto con molta preoccupazione i dati dell'indagine INAPP: solo il 12% dei figli si laurea se i suoi genitori han… -