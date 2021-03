Spezia, Italiano: 'Contro la Juve vogliamo uscire a testa alta'' (Di lunedì 1 marzo 2021) LA Spezia - Match difficilissimo, quello che attende lo Spezia : gli aquilotti di Vincenzo Italiano se la vedranno Contro la Juve , reduce dal pareggio Contro il Verona . Ecco il commento del tecnico ... Leggi su corrieredellosport (Di lunedì 1 marzo 2021) LA- Match difficilissimo, quello che attende lo: gli aquilotti di Vincenzose la vedrannola, reduce dal pareggioil Verona . Ecco il commento del tecnico ...

sportli26181512 : Spezia, Italiano: 'Contro la Juve vogliamo uscire a testa alta'': Il tecnico bianconero: 'Il pronostico non è dalla… - cdsnews : #sportspezia #laspezia #SpeziaCalcio #SerieA - Italiano: 'Pronostico avverso, cercheremo di mettere in camp… - TUTTOJUVE_COM : QUI SPEZIA - Italiano in conferenza: 'Non abbiamo il pronostico dalla nostra parte ma combatteremo a testa alta' - infoitsport : Spezia, Italiano: 'Molti pensavano ci avrebbero fatti a fettine, salvezza vale più di uno scudetto' - infoitsport : QUI SPEZIA - Italiano: 'Pirlo? Se ti chiama la Juve impossibile rifiutare, mi sarei buttato anche io' -