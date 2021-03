Spari sui dimostranti in Myanmar, nuove accuse per San Suu Kyi (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – In Myanmar due nuovi capi di accusa sono stati formulati nei confronti dell’ex consigliera di Stato del Myanmar, Aung San Suu Kyi, rimossa da un colpo di Stato militare e arrestata l’1 febbraio. A comunicarlo alla stampa è stato il legale di Suu Kyi, Min Min Soe, mentre il Paese è giunto ormai al 28esimo giorno di proteste contro il golpe. Secondo l’avvocato, la ex dirigente del governo eletto a guida National League of Democracy (Nld) è stata ascoltata ieri in videoconferenza dai giudici ed è apparsa in salute. Leggi su dire (Di lunedì 1 marzo 2021) ROMA – In Myanmar due nuovi capi di accusa sono stati formulati nei confronti dell’ex consigliera di Stato del Myanmar, Aung San Suu Kyi, rimossa da un colpo di Stato militare e arrestata l’1 febbraio. A comunicarlo alla stampa è stato il legale di Suu Kyi, Min Min Soe, mentre il Paese è giunto ormai al 28esimo giorno di proteste contro il golpe. Secondo l’avvocato, la ex dirigente del governo eletto a guida National League of Democracy (Nld) è stata ascoltata ieri in videoconferenza dai giudici ed è apparsa in salute.

