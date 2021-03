Sondaggi | con Giuseppe Conte leader il M5s salirebbe al 22% e il Pd scenderebbe al 14 | 2% | perdendo oltre 4 punti

(Di lunedì 1 marzo 2021) Un M5s concapo politico potrebbe incidere in modo pesante sugli orientamenti di voto degli italiani. Stando all’ultimoo realizzato da Swg per La7, il Movimento se guidato dall’ex premier tornerebbe al 22 per cento di preferenze, guadagnandopercentuali (+6,2). Parallelamente a questo balzo in avanti – tenendo ferma l’ipotesidel M5s – il Pd perderebbe, scendendo nei consensi fino al 14,2 per cento (-4,3). Qualche scossone, ma decisamente di intensità minore, anche negli altri partiti. La Lega viene data al 22,3 per cento (con un calo dell’1,1), Fratelli d’Italia al 16,1 per cento (con un calo dello 0,9) e Forza Italia al 6,1 per cento (perderebbe dunque lo 0,8). C’è poi ...

In calo di mezzo punto percentuale, rispetto a sette giorni fa, c'è Fratelli d'Italia al 17%, mentre il Movimento 5 Stelle - in questo scenario - si fermerebbe al 15,8%,un aumento dello 0,4% dei ... Il sondaggio assegna al Pd il 14,2 per cento dei consensi (meno 4,3); Fratelli d'Italia al 16,1 per cento (meno 0,9); Forza Italia al 6,1 per cento (meno 0,8); la Lega viene dat ... L'ultimo sondaggio effettuato da Swg per il TgLa7 prende in considerazione l'ipotesi del Movimento 5 Stelle guidato da Giuseppe Conte: in ...