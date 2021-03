Simone Ledward | il discorso della moglie di Chadwick Boseman ai Golden Globe

(Di lunedì 1 marzo 2021) Una candidatura postuma, cui è seguito un premio postumo. Chadwick Boseman, scomparso lo scorso agosto, appena quarantatreenne, dopo aver combattuto una battaglia privata e silenziosa contro il cancro al colon, è stato indicato ai Golden Globes come vincitore per Ma Rainey’s Black Bottom nella categoria miglior attore. A ritirare la statuetta, nell’edizione virtuale dei premi televisivi e cinematografici, è stata chiamata la moglie di Boseman, Simone Ledward Boseman.

