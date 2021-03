Rust Console Edition mostra il suo spietato mondo survival nel teaser trailer per PS4 e Xbox One (Di lunedì 1 marzo 2021) Non è un segreto che dopo un periodo su PC, Rust sarebbe approdato anche su Console, ma ora l'annuncio è realtà e per festeggiare questo traguardo lo studio di sviluppo e publisher Facepunch Studios ha pubblicato un nuovo teaser trailer. In esso possiamo vedere le situazioni tipiche del titolo, in cui la nostra sopravvivenza è una sfida. Esplosioni, esplorazioni o combattimenti sono il pane quotidiano se vogliamo vedere la luce del sole un giorno in più. Come avrete notato negli ultimi mesi, il lavoro ha avuto una grande copertura mediatica, sette anni dopo la sua uscita in formato Accesso Anticipato. Ovviamente, essendo un teaser, non ha ancora una data di uscita: attualmente il titolo è già elencato nell'ESRB, sia per PS4 che per Xbox One. Ciò significa che, salvo sorprese ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 1 marzo 2021) Non è un segreto che dopo un periodo su PC,sarebbe approdato anche su, ma ora l'annuncio è realtà e per festeggiare questo traguardo lo studio di sviluppo e publisher Facepunch Studios ha pubblicato un nuovo. In esso possiamo vedere le situazioni tipiche del titolo, in cui la nostra sopravvivenza è una sfida. Esplosioni, esplorazioni o combattimenti sono il pane quotidiano se vogliamo vedere la luce del sole un giorno in più. Come avrete notato negli ultimi mesi, il lavoro ha avuto una grande copertura mediatica, sette anni dopo la sua uscita in formato Accesso Anticipato. Ovviamente, essendo un, non ha ancora una data di uscita: attualmente il titolo è già elencato nell'ESRB, sia per PS4 che perOne. Ciò significa che, salvo sorprese ...

