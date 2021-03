Prima dose Astrazeneca subito e a tutti. E no a Sputnik. Così il governo accelera sui vaccini (Di lunedì 1 marzo 2021) Nessuna corsia d’emergenza, il vaccino Sputnik potrà arrivare in Italia solo dopo il responso dell’Ema. La volontà di imprimere un cambio di passo nella campagna vaccinale subito, anche per fermare l’avanzata delle varianti del virus, c’è, è chiara, dichiarata e nel governo condivisa. Non tutte e non del tutto chiare, al momento, sono le modalità attraverso le quali si intende centrare l’obiettivo. Mentre il presidente del Consiglio, Mario Draghi, prosegue nella messa a punto della macchina logistico-organizzativa, che oggi ha avuto una tappa fondamentale nella nomina del nuovo commissario all’emergenza Covid - nel governo si lavora per superare l’impasse in cui i tagli alle forniture e i ritardi nella consegna delle dosi promesse rischiano di far precipitare la campagna vaccinale, col Paese stretto nel timore per le ... Leggi su huffingtonpost (Di lunedì 1 marzo 2021) Nessuna corsia d’emergenza, il vaccinopotrà arrivare in Italia solo dopo il responso dell’Ema. La volontà di imprimere un cambio di passo nella campagna vaccinale, anche per fermare l’avanzata delle varianti del virus, c’è, è chiara, dichiarata e nelcondivisa. Non tutte e non del tutto chiare, al momento, sono le modalità attraverso le quali si intende centrare l’obiettivo. Mentre il presidente del Consiglio, Mario Draghi, prosegue nella messa a punto della macchina logistico-organizzativa, che oggi ha avuto una tappa fondamentale nella nomina del nuovo commissario all’emergenza Covid - nelsi lavora per superare l’impasse in cui i tagli alle forniture e i ritardi nella consegna delle dosi promesse rischiano di far precipitare la campagna vaccinale, col Paese stretto nel timore per le ...

Agenzia_Ansa : I nuovi casi di Covid in Gran Bretagna calano del 40% in una settimana. Circa 20 milioni di britannici hanno ricevu… - fattoquotidiano : Nel Regno Unito 20 milioni di persone hanno avuto la prima dose di vaccino. Negli ultimi 7 giorni contagi giù del 4… - Corriere : Muore operatore sanitario già vaccinato: «Variante inglese quando la prima dose non av... - fracchio_2 : RT @HuffPostItalia: Prima dose Astrazeneca subito e a tutti. E no a Sputnik. Così il governo accelera sui vaccini - davidegaddoni : @GiovaQuez @vitalbaa 'Di fare come gli inglesi' l'ho aggiunto io. È una supposizione immediata data dalla richiesta… -