Pierpaolo Pretelli: chi è, età, carriera, curiosità, vita privata, figlio, Grande Fratello Vip (Di lunedì 1 marzo 2021) Grande Fratello Vip 5, tutto pronto per l’ultima imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 1 marzo 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30 perché oggi verrà decretato il vincitore del reality e di quest’edizione da record. In quest’articolo qualche informazione e curiosità sul concorrente Pierpaolo Pretelli. Conosciamolo meglio… Pierpaolo Pretelli: chi è, età, carriera Pierpaolo Pretelli ha 30 anni, è nato a Maratea il 31 luglio del 1990 sotto il segno del Leone. Dopo il diploma al liceo scientifico, Pierpaolo si è trasferito a Roma dove si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. Ma ha poi deciso di abbandonare gli studi per entrare nel mondo dello spettacolo. Raggiunge la ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 1 marzo 2021)Vip 5, tutto pronto per l’ultima imperdibile puntata in onda questa sera, lunedì 1 marzo 2021. Appuntamento da non perdere a partire dalle 21:30 perché oggi verrà decretato il vincitore del reality e di quest’edizione da record. In quest’articolo qualche informazione esul concorrente. Conosciamolo meglio…: chi è, età,ha 30 anni, è nato a Maratea il 31 luglio del 1990 sotto il segno del Leone. Dopo il diploma al liceo scientifico,si è trasferito a Roma dove si è iscritto alla facoltà di Giurisprudenza. Ma ha poi deciso di abbandonare gli studi per entrare nel mondo dello spettacolo. Raggiunge la ...

Alicarbss : Giulia comunque è assolutamente una di noi dopo un anno di lockdown???? Con una differenza: noi non lo faremo con… - DAMNSKIPPY20 : Stasera c'è la tanto attesa #finale ??del #GFVip! In finale Tommaso Zorzi, Stefania Orlando, Pierpaolo Pretelli, Day… - giulialiotti__ : RT @swifttselena: Buon The First a Pierpaolo Pretelli #prelemi - swifttselena : Buon The First a Pierpaolo Pretelli #prelemi - AnnaErrico16 : RT @Alba96258705: Mi mancherà anche vederti ai fornelli... Pierpaolo Pretelli spero solo che tu stasera ce la faccia a vincere #gregorelli… -