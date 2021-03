Piazza Trieste e Trento | si oppone a controllo anti Covid 19 | denunciato un 56enne

gabrygabry92 : Foto appena pubblicata @ Piazza Unità D'italia, Trieste, Italy - fattidinapoli : Napoli: Controlli interforze a Chiaia. A Piazza Trieste e Trento un uomo si oppone al contro... - - il_piccolo : Tutto ebbe origine a Trieste, da una Barcolana. La storia della sfida di Luna Rossa. - vincenzocacac12 : migliore pizza fritta a Napoli da zia Esterina Sorbillo Piazza Trieste e Trento,53 80132 Napoli mentre la mangi .… - Moixus1970 : RT @AlessandroMagg4: La gara di Milano di ieri si piazza al terzo posto dopo quella di Sassari da 24 triple e le 22 di Treviso segnate cont… -

Ultime Notizie dalla rete : Piazza Trieste

Il Piccolo

... in teatro, in. Mai una domanda banale, sempre tanta intelligenza, curiosità, sensibilità, ... tra le altre cose, con il Master in Comunicazione della Scienza della Sissa di. Chi, come me,...... che nel tardo pomeriggio di sabato 27 febbraio è stato fermato a poca distanza daMichele ...grave episodio di vandalismo registrato all'interno del parcheggio multipiano di via Trento e...Si oppone al controllo in strada a Napoli e insulta gli agenti, era senza mascherina. E' accaduto lo scorso pomeriggio in piazza Trieste e Trento ...Sannicola - Festa grande questa mattina, 1 marzo, presso la Residenza sociosanitaria assistenziale per anziani "Santa Rita" di Alezio. Vincenza Scorrano ha tagliato i cento anni di vita con una fest ...