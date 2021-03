Pensioni anticipate 2021, ultime: No quota 41 con contributivo, lasciate la Fornero (Di lunedì 1 marzo 2021) Emerge chiarissima la posizione dei precoci sulla proposta della Legge presentata dalla Lega a prima firma Durigon, in cui si propone al Governo di permettere l’uscita anticipata con 41 anni come unico requisito indispendabile. Quello che poco ha convinto i precoci che a fondo hanno letto sia le interviste che abbiamo pubblicato sul portale relativamente ai contenuti del Ddl 2855 da parte di Giuliano Cazzola, quanto di Ghiselli, Cgil, Proietti, Uil, e Ganga, Cisl, riguarda il fatto che l’assegno verrebbe calcolato interamente col contributivo. Su questo proprio non possono stare in silenzio e contattandoci in privato, e lasciandoci alcuni commenti sul sito, hanno espresso tutta la loro amarezza. Anzi molti di loro ci hanno detto che credevano impossibile dover arrivare a dire a distanza di anni ‘Non toccate la Fornero’. I dettagli e le ... Leggi su pensionipertutti (Di lunedì 1 marzo 2021) Emerge chiarissima la posizione dei precoci sulla proposta della Legge presentata dalla Lega a prima firma Durigon, in cui si propone al Governo di permettere l’uscita anticipata con 41 anni come unico requisito indispendabile. Quello che poco ha convinto i precoci che a fondo hanno letto sia le interviste che abbiamo pubblicato sul portale relativamente ai contenuti del Ddl 2855 da parte di Giuliano Cazzola, quanto di Ghiselli, Cgil, Proietti, Uil, e Ganga, Cisl, riguarda il fatto che l’assegno verrebbe calcolato interamente col. Su questo proprio non possono stare in silenzio e contattandoci in privato, e lasciandoci alcuni commenti sul sito, hanno espresso tutta la loro amarezza. Anzi molti di loro ci hanno detto che credevano impossibile dover arrivare a dire a distanza di anni ‘Non toccate la’. I dettagli e le ...

