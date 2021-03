Noi, Lino Guanciale nel remake italiano di This Is Us: ecco il cast completo (Di lunedì 1 marzo 2021) This is us è una delle serie tv che ha riscosso più successo tra il pubblico sin dal suo debutto, nel 2016. La trama ruota attorno alle vicende dei Pearson su tre archi di tempo, ovvero il passato dei genitori Jack – interpretato da Milo Ventimiglia – e Rebecca – Mandy Moore, che è da poco diventata mamma -, il presente dei tre figli Kate, Kevin e Randall, che hanno il volto rispettivamente di Chrissy Metz, Justin Hartley e Sterling K. Brown, e infine il futuro. Adesso, dopo bene cinque stagioni, sta per arrivare l’adattamento italiano della serie dal titolo Noi, che ha come protagonisti principali Lino Guanciale e Aurora Ruffino. La storia verterà sul racconto della vita della giovane coppia composta da Pietro e Rebecca – che sono appunto Guanciale e la Ruffino – e della sfida di crescere i loro tre ... Leggi su isaechia (Di lunedì 1 marzo 2021)is us è una delle serie tv che ha riscosso più successo tra il pubblico sin dal suo debutto, nel 2016. La trama ruota attorno alle vicende dei Pearson su tre archi di tempo, ovvero il passato dei genitori Jack – interpretato da Milo Ventimiglia – e Rebecca – Mandy Moore, che è da poco diventata mamma -, il presente dei tre figli Kate, Kevin e Randall, che hanno il volto rispettivamente di Chrissy Metz, Justin Hartley e Sterling K. Brown, e infine il futuro. Adesso, dopo bene cinque stagioni, sta per arrivare l’adattamentodella serie dal titolo Noi, che ha come protagonisti principalie Aurora Ruffino. La storia verterà sul racconto della vita della giovane coppia composta da Pietro e Rebecca – che sono appuntoe la Ruffino – e della sfida di crescere i loro tre ...

