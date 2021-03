Napoli | week end di sanzioni | cittadini continuano a non rispettare le norme anti covid

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– Durante il fine settimana appena trascorso sono state sanzionate 400 persone per il mancato rispetto delle normativesu oltre 16 mila controlli sul territorio. Oltre sedicimila persone controllate e più di 400 multate: è il bilancio dei controlli per il rispetto delle misureeffettuati dalle forze dell’ordine nel fine settimana nell’area metropolitana diNel merito sono state controllate 16.335 persone, 406 quelle sanzionate, e 1161 esercizi commerciali di cui 66 sanzionati mentre per sei è stata disposta la chiusura provvisoria. Sono state impiegate 4.613 unità di personale. In particolare, nel quartiere Scampia sono state identificate 65 persone, controllati 41 veicoli di cui 6 sequestrati e uno confiscato e comminate ...