Multiverse | la start up di Euan Blair

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 1 marzo 2021) «Per molto tempo si è creduto che il college, integrato da una formazione aziendale sporadica, fosse l’unica strada per il successo. Questo modello non funziona praticamente più. Quindi stiamo costruendo un’alternativa eccezionale sia al sistema universitario sia alla tradizionale formazione aziendale». Queste sono le parole di Euan Blair che si leggono sul Daily Mail mentre parla della sua Start Up Multiverse.