Malattie autoimmuni, perché le donne ne soffrono di più (inclusa Bella Hadid) (Di lunedì 1 marzo 2021) Bella Hadid sa perfettamente cosa significhi convivere con una malattia autoimmune. Qualche giorno fa, la top model statunitense, 24 anni, ha pubblicato sulla sua pagina Instagram un post la cui didascalia recitava: «Convivere con diverse malattie autoimmuni croniche = Trovare sempre il tempo per la mia flebo». Accanto, la sua foto nel mentre della terapia endovenosa, terapia alla quale la sorella minore di Gigi Hadid si è ormai abituata. La patologia alla quale fa riferimento Bella è probabilmente la malattia di Lyme, della quale soffre anche sua madre, l'ex modella Yolanda Hadid, la quale ha addirittura dedicato un libro al tema ("Believe Me: My Battle With the Invisible Disability of Lyme Disease"). Ma avendo usato il plurale (malattie autoimmuni), è probabile che Bella Hadid si riferisca anche ad altri disturbi non dichiarati.

