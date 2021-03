Lasciate qualsiasi cosa stiate facendo e correte a vedere “Minari” (Di lunedì 1 marzo 2021) Chi l’ha visto prima dei Golden Globe – la cui disastrosa cerimonia su Zoom ha avuto (non) luogo stanotte – sapeva che non ci sarebbe stata gara. Puntavamo tutti su “Un altro giro”, l’ultima fatica (amaramente) divertente e disillusa di Thomas Vinterberg, finché non è arrivato lui, “Minari”, a sconvolgere le carte in tavola e a ribaltare pronostici che parevano certi fino a non troppi giorni fa. Il nuovo, meraviglioso film di Lee Isaac Chung, già Gran premio della giuria al Sundance Film Festival, riesce in una difficile e nient’affatto scontata impresa: lungo le sue (quasi) due ore è capace di far ridere, di far piangere, di arrivare dritto al cuore, senza mai risultare melenso o prevedibile. Il Minari, detto anche crescione coreano o sedano cinese, è un popolarissimo ortaggio utilizzato nella cucina sudcoreana, che qui fiorisce nel letto di un ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 1 marzo 2021) Chi l’ha visto prima dei Golden Globe – la cui disastrosa cerimonia su Zoom ha avuto (non) luogo stanotte – sapeva che non ci sarebbe stata gara. Puntavamo tutti su “Un altro giro”, l’ultima fatica (amaramente) divertente e disillusa di Thomas Vinterberg, finché non è arrivato lui, “”, a sconvolgere le carte in tavola e a ribaltare pronostici che parevano certi fino a non troppi giorni fa. Il nuovo, meraviglioso film di Lee Isaac Chung, già Gran premio della giuria al Sundance Film Festival, riesce in una difficile e nient’affatto scontata impresa: lungo le sue (quasi) due ore è capace di far ridere, di far piangere, di arrivare dritto al cuore, senza mai risultare melenso o prevedibile. Il, detto anche crescione coreano o sedano cinese, è un popolarissimo ortaggio utilizzato nella cucina sudcoreana, che qui fiorisce nel letto di un ...

