La variante sudafricana fa paura: due morti in Alto Adige, un caso in Sicilia, comuni off limits (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo la variante inglese c’è paura per la variante sudafricana. In Alto Adige registrati i primi due decessi di pazienti Covid colpiti dalla variante sudafricana. La notizia, diffusa dal quotidiano Dolomiten, è stata confermata all’Ansa dall’Azienda sanitaria. Come si legge sul sito dell’Ansa, aumenta il numero di comuni nella zona di Merano che sono stati “isolati” per limitare la diffusione della variante sudafricana. Per entrare e uscire da questi comuni serve un tampone non più vecchio di 72 ore. Ieri in provincia di Bolzano erano già stati individuati quindici casi. Il primo caso in Italia di variante sudafricana è stato ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 1 marzo 2021) Dopo lainglese c’èper la. Inregistrati i primi due decessi di pazienti Covid colpiti dalla. La notizia, diffusa dal quotidiano Dolomiten, è stata confermata all’Ansa dall’Azienda sanitaria. Come si legge sul sito dell’Ansa, aumenta il numero dinella zona di Merano che sono stati “isolati” per limitare la diffusione della. Per entrare e uscire da questiserve un tampone non più vecchio di 72 ore. Ieri in provincia di Bolzano erano già stati individuati quindici casi. Il primoin Italia diè stato ...

