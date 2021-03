Juve in crisi, Pirlo attende il suo uomo chiave: novità in arrivo mercoledì (Di lunedì 1 marzo 2021) Arthur prova a ritrovare il campo, il centrocampista brasiliano rappresenta una delle assenze più pesanti per la Juventus di Pirlo. Arthur non molla. Secondo quanto racconta da Calciomercato.it, il centrocampista brasiliano sta provando a recuperare per la sfida del 9 marzo contro il Porto, una gara-chiave per la stagione della Juventus a dieci punti dall’Inter Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di lunedì 1 marzo 2021) Arthur prova a ritrovare il campo, il centrocampista brasiliano rappresenta una delle assenze più pesanti per lantus di. Arthur non molla. Secondo quanto racconta da Calciomercato.it, il centrocampista brasiliano sta provando a recuperare per la sfida del 9 marzo contro il Porto, una gara-per la stagione dellantus a dieci punti dall’Inter Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CardelliAc : RT @PaoloBorg: Eminenti costituzionalisti che evocano l'oligarchia per come Mattarella ha risolto la crisi ma dormivano quando la crisi è n… - OmarShroro : RT @glmdj: ??La settimana è iniziata all'insegna dell'ottimismo, tra amarcord #Rai con #Orsato, l'#inter che si avvia a vincere lo scudetto,… - PaoloBorg : Eminenti costituzionalisti che evocano l'oligarchia per come Mattarella ha risolto la crisi ma dormivano quando la… - DenisDecorte : ?? Da Rebic alla crisi Juve: il meglio e il peggio della 24ª giornata via @OneFootball. Leggilo qui: - gides1960 : @Super3mp Dobbiamo ricostruire l'ossatura italiana, da sempre marchio identitario e di mentalità della Juve. Guarda… -