Jeep Gladiator | pick-up dall’uso flessibile

(Di lunedì 1 marzo 2021) In occasione del suo ottantesimo anniversario, il marchiointroduce in Europa, il nuovo-up dallo spiccato carattere lifestyle.

Arriva in Europa la nuova2021 28 Febbraio 2021 Nel 2021festeggia 80 anni. La sorpresa è però per tutti gli appassionati europei dello storico marchio a stelle e strisce: nel Vecchio continente arriverà un ......potrà beneficiare di un tasso particolarmente agevolato proposto su tutte le soluzioni finanziarie promozionali FCA Bank oppure scegliere le formuleExcellence eLease. Scegliendo...Per esempio a bordo il guidatore può contare sul sistema di trazione Selec-Trac, sugli assali Dana 44 di terza generazione e sulle dotazioni specifiche per l’off-road Il modello riprende alcune caratt ...Sbarcato da poco in Italia, Gladiator, è il nuovo pick-up di Jeep. Le superfici vetrate sono piccoline, e, la caratteristica più interessante, è rappresentata da un “ritorno al passato”, con tetto, sp ...