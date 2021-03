Il Commissario Ricciardi 2 si farà, confermata la seconda stagione con Lino Guanciale (Di lunedì 1 marzo 2021) Lino Guanciale è Il Commissario Ricciardi (A.Camerlingo) In attesa dell’ultimo episodio di ... Leggi su spettacoloitaliano (Di lunedì 1 marzo 2021)è Il(A.Camerlingo) In attesa dell’ultimo episodio di ...

repubblica : 'Il commissario Ricciardi' l'ultimo episodio è un'indagine sui sentimenti. E si farà la seconda stagione: Il primo… - Radio1Rai : “Per #IlCommissarioRicciardi l’unica breccia tra interno ed esterno sono gli occhi. La sfida? Costruire una corazza… - AnnaRDelorenzo : RT @avvvitalemario: 'In fondo al tuo cuore' è il titolo dell'ultimo, appassionante episodio di stasera de 'Il commissario Ricciardi', la fi… - Chiara7673 : RT @Ilcommissariori: La notizia che tutti attendevamo non poteva che giungere in giorno migliore: la seconda stagione de 'Il commissario Ri… - hogwartsexprevs : RT @Ilcommissariori: La notizia che tutti attendevamo non poteva che giungere in giorno migliore: la seconda stagione de 'Il commissario Ri… -