Il Cannone suonato con il violino di Paganini

(Di lunedì 1 marzo 2021) La violinista Francesca Dego ha presentato in prima mondiale a Palazzo Tursi a Genova il suo ultimo CD intitolato Il. Inciso per la Chandos utilizzando ilun tempo appartenuto ed usato dal maestro Niccolò. Date queste poche ma promettenti premesse non resta che acquistare il CD e rimanere incantati dalla musica senza tempo suonata con ildel grande maestro. Ma scopriamo insieme qualche curiosità in più sul CD. Che cosa ha provato Francesca Dego suonando ildi? ”Ilnon è solo uno strumento unico perché è appartenuto a Niccolò. È anche uno dei violini più straordinari che siano mai stati costruiti”. Queste le parole della musicista che ha inciso il suo ultimo CD utilizzando ...

Che un giorno lo avrebbe, lo dice il fato e con un bel po' di caparbietà del 'lumbard'. Francesca Dego, 31 anni, ... Ovvero 'il' di Niccolò Paganini. Semplicemente, il più celebre ...Lei era in soggezione durante l'incisione? «Alcuni non amano Ilcome lo amo io, che l'avevouna sola volta in concerto, è una questione di pelle, d'istinto. Sul palco erano con me un ...La violinista Francesca Dego ha inciso il suo nuovo CD ''Il Cannone'' usando come strumento il violino appartenuto a Niccolò Paganini ...«Il Cannone non è solo uno strumento unico perché è appartenuto a Niccolò Paganini. È anche uno dei violini ...