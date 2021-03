Ibrahimovic non trova pace: l’attaccante è di nuovo infortunato (Di lunedì 1 marzo 2021) Ibrahimovic di nuovo costretto allo stop a causa di un infortunio muscolare. Salterà la sfida con il Manchester United, sua ex squadra Zlatan Ibrahimovic salterà la gara di Europa League contro i Red Davils. A Manchester lo stavano aspettando per rendergli tutti gli onori del caso. Addirittura il giorno del sorteggio di Europa League il sito dello United aveva titolato “Il grande uomo sta tornando”. Un chiaro omaggio all’attaccante svedese che però, purtroppo, non si farà vedere all’Old Trafford. La diagnosi definitiva non è per niente confortante: lesione del muscolo lungo adduttore sinistro. Ibrahimovic verrà sottoposto ad una rivalutazione dopo aver eseguito un esame strumentale fra una decina di giorni. Al momento lo svedese rischia uno stop di tre settimane. Se le tempistiche saranno ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021)dicostretto allo stop a causa di un infortunio muscolare. Salterà la sfida con il Manchester United, sua ex squadra Zlatansalterà la gara di Europa League contro i Red Davils. A Manchester lo stavano aspettando per rendergli tutti gli onori del caso. Addirittura il giorno del sorteggio di Europa League il sito dello United aveva titolato “Il grande uomo sta tornando”. Un chiaro omaggio alsvedese che però, purtroppo, non si farà vedere all’Old Trafford. La diagnosi definitiva non è per niente confortante: lesione del muscolo lungo adduttore sinistro.verrà sottoposto ad una rivalutazione dopo aver eseguito un esame strumentale fra una decina di giorni. Al momento lo svedese rischia uno stop di tre settimane. Se le tempistiche saranno ...

