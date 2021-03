Gio Evan porta la sua Arnica a Sanremo 2021 (Di lunedì 1 marzo 2021) Il poliedrico Gio Evan esordisce a Sanremo con “Arnica , puntando a diventare una delle sorprese di questa tornata festivaliera La popolarità gli è esplosa tra le mani un paio di anni fa, quando la conduttrice Elisa Isoardi (per ufficializzare la fine della sua storia d’amore con il leader della Lega Matteo Salvini) ha condiviso sui social una frase di Gio Evan. Ora il poliedrico artista e paroliere di Molfetta punta a farsi conoscere al pubblico delle grandi occasioni, esordendo in gara al Festival di Sanremo 2021 con una canzone, “Arnica”, che è un bilancio tra passato e presente in cui chiunque si può identificare e contiene la consapevolezza che, nonostante a volte faccia male, questo viaggio chiamato vita vale ogni giorno la pena di essere intrapreso. Di ... Leggi su zon (Di lunedì 1 marzo 2021) Il poliedrico Gioesordisce acon “, puntando a diventare una delle sorprese di questa tornata festivaliera La popolarità gli è esplosa tra le mani un paio di anni fa, quando la conduttrice Elisa Isoardi (per ufficializzare la fine della sua storia d’amore con il leader della Lega Matteo Salvini) ha condiviso sui social una frase di Gio. Ora il poliedrico artista e paroliere di Molfetta punta a farsi conoscere al pubblico delle grandi occasioni, esordendo in gara al Festival dicon una canzone, “”, che è un bilancio tra passato e presente in cui chiunque si può identificare e contiene la consapevolezza che, nonostante a volte faccia male, questo viaggio chiamato vita vale ogni giorno la pena di essere intrapreso. Di ...

