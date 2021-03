Giappone | settore manifatturiero torna in zona espansione

(Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Forte recupero per l’attività manifatturierase che si porta sopra la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione. L’indice si attesta sui massimi da oltre 2 anni. L’indicatore PMI Jibun Bank, stilato da Markit, sale infatti a febbraio a 51,4 punti dai 49,8 punti di gennaio, superando anche i 50,6 punti della lettura preliminare. IHS Markit sottolinea un modesto aumento di produzione e nuovi ordini, mentre i prezzi all’input sono aumentati al ritmo più elevato in due anni.

Forte recupero per l'attività manifatturiera giapponese che si porta sopra la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione. L'indice si attesta sui massimi da oltre 2 anni. L'indicatore PMI ...(Teleborsa) - Forte recupero per l'attività manifatturiera giapponese che si porta sopra la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione. L'indice si attesta sui massimi da oltre 2 anni. L'in ...