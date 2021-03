Ferrari, CdA propone dividendo di 0,867 euro per azione (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrazione di Ferrari intende proporre agli azionisti una distribuzione di dividendo a favore dei possessori di azioni ordinarie pari a 0,867 euro per azione ordinaria, corrispondente a una distribuzione complessiva di circa 160 milioni di euro. La distribuzione – spiega Ferrari in una nota – sarà subordinata alla sua approvazione da parte dell’Assemblea dei Soci prevista per il 15 aprile 2021. Qualora la proposta di distribuzione di dividendo venga approvata dagli azionisti, la data di stacco della cedola (ex-date) è prevista il 19 aprile 2021, la data di legittimazione a percepire il dividendo (record date) il 20 aprile 2021 per le azioni ordinarie negoziate sia ... Leggi su quifinanza (Di lunedì 1 marzo 2021) (Teleborsa) – Il Consiglio di Amministrdiintende proporre agli azionisti una distribuzione dia favore dei possessori di azioni ordinarie pari a 0,867perordinaria, corrispondente a una distribuzione complessiva di circa 160 milioni di. La distribuzione – spiegain una nota – sarà subordinata alla sua approvda parte dell’Assemblea dei Soci prevista per il 15 aprile 2021. Qualora la proposta di distribuzione divenga approvata dagli azionisti, la data di stacco della cedola (ex-date) è prevista il 19 aprile 2021, la data di legittima percepire il(record date) il 20 aprile 2021 per le azioni ordinarie negoziate sia ...

