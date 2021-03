Covid | via Arcuri arriva Figliuolo Nominato il nuovo Commissario

(Di lunedì 1 marzo 2021) Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, hail Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolostraordinario per l’emergenza-19. A Domenicoi ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese Segui su affaritaliani.it

' Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza- 19 - si legge nella nota - A ...Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d'Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l'emergenza- 19. A Domenico Arcuri i ringraziamenti del governo per l'impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese. Lo ...Il generale è dal 2018 comandante logistico dell'Esercito. Ha maturato esperienza come Comandante del Contingente nazionale in Afghanistan, nell'ambito dell'operazione ISAF e come Comandante delle For ...01 MAR - Hanno preso il via oggi le vaccinazioni ai pazienti oncologici ed ematologici presso l’Istituto Tumori IFO - Regina Elena alla presenza dell'assessore alla Salute, Alessio D’Amato, del dirett ...