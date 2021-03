(Di lunedì 1 marzo 2021) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - L'ormai ex commissario all'emergenza Covid, Domenico, oggi a Palazzo Chigi ha incontrato il premier Mario, che gli ha illustrato la decisione di sollevarlo dall'incarico nominando il generale Francesco Paolo Figliuolo. Ilno all'Adnkronos fonti di primo piano, è stato sereno eavrebbetocollaborazione.

TV7Benevento : **Covid: mezz'ora di colloquio con Draghi, Arcuri assicura piena collaborazione**... - butacit : @NewsGuardRating ha intervistato Robert F. Kennedy Jr e verificato le sue affermazioni: 53 in mezz'ora di intervist… - lifestyleblogit : Covid, Arcuri mezz'ora a Palazzo Chigi - - AnnaZavaritt : RT @petunianelsole: Fermi tutti ! **COVID: ARCURI MEZZ'ORA A P.CHIGI** - CosenzaChannel : Domenico #Arcuri, che è anche responsabile della campagna vaccinale, è stato circa mezz'ora a Palazzo Chigi.… -

Ultime Notizie dalla rete : **Covid mezz

Adnkronos

Alla fine di un incontro lungo'ora, il premier ha sostituito Domenico Arcuri come commissario all'emergenza. Al posto del presidente d'Invitalia, Draghi ha optato per Francesco Paolo ...Domenico Arcuri non è più commissario all'emergenza. Il Presidente del Consiglio Mario Draghi , riferisce una nota di Palazzo Chigi, ha nominato ... Un incontro durato poco meno di'ora e le ...Domenico Arcuri, che è anche responsabile della campagna vaccinale, è stato circa mezz'ora a Palazzo Chigi. Draghi nomina Figliuolo.Covid positivi con 41.260 tamponi effettuati, Coronavirus lombardia i dati dei tamponi. I guariti sono 989 . Coronavirus milano contagi ...